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06. 07. 2019

В Словении появилась деревянная статуя Мелании Трамп

В словенском городке Севница возвели деревянную статую, изображающую первую леди США Меланию Трамп "в наивной манере", сообщает Радио и телевидение Словении.

Скульптуру создал американский художник Брэд Дауни. Статуя изображает Меланию в полный рост в голубом платье и сапогах того же цвета в виде древнеславянской фигуры. 

Sculpture of Melania Trump in her Slovenian hometown. The life-sized statue depicts Trump in the blue outfit she wore to her husband's presidential inauguration in 2017 and shows her raising her left hand in a waving gesture. pic.twitter.com/myKRTh3FMK

— Jerry Saltz (@jerrysaltz) July 6, 2019

Как известно, Меланья Трамп родилась в 1970 году в городе Ново-Место в Словении. Детство она провела в небольшом городке Севница. Позже она переехала в США, где и познакомилась со своим нынешним супругом Дональдом Трампом. 

Меланья является третьей супругой президента, пара воспитывает сына Бэррона Уильма 2006 года рождения.

Мелания Трамп пришла на парад без нижнего белья

Отметим, на этой неделе в США отмечали День Независимости, в связи с чем в Вашингтоне прошел первый за 27 лет парад. 

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Источник: korrespondent.net

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