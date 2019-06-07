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06. 07. 2019

При взрыве в воинской части Азербайджана погибли два человека

В результате взрыва противотанковой мины в одной из воинской частей Азербайджана двое военнослужащих погибли, один был ранен. Об этом сообщает в субботу, 6 июля, пресс-служба минобороны страны.

"В результате взрыва погибли прапорщик Амиддин Агаларов и старший сержант Самир Салахов, ранен прапорщик Нурлан Мамедов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, боеприпас выпал из рук военнослужащего, в результате чего произошел взрыв.

"По факту ведется расследование", - отмечается в информации пресс-службы.

Ранее сообщалось, что при взрыве боеприпаса в Ровенской области пострадали отец и сын.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области из-за взрыва гранаты пострадали шесть детей.

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Источник: korrespondent.net

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