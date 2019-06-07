При взрыве в воинской части Азербайджана погибли два человека

В результате взрыва противотанковой мины в одной из воинской частей Азербайджана двое военнослужащих погибли, один был ранен. Об этом сообщает в субботу, 6 июля, пресс-служба минобороны страны.
"В результате взрыва погибли прапорщик Амиддин Агаларов и старший сержант Самир Салахов, ранен прапорщик Нурлан Мамедов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, боеприпас выпал из рук военнослужащего, в результате чего произошел взрыв.
"По факту ведется расследование", - отмечается в информации пресс-службы.
Ранее сообщалось, что при взрыве боеприпаса в Ровенской области пострадали отец и сын.
Также сообщалось, что в Днепропетровской области из-за взрыва гранаты пострадали шесть детей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby