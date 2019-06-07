Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2019, суббота, 14:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
06. 07. 2019

Стало известно, кто возглавит Ивано-Франковскую область

Во время визита во Львов в субботу, 6 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской ОГА Дениса Шмыгаля губернатором Ивано-Франковской области, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы видим его главой Ивано-Франковской области… Мы решили, но еще нет указа", - сказал Зеленский.

В ходе визита во Львов он представил нового главу Львовской ОГА, которым стал Маркиян Мальский. 

Сегодня также ожидается представление губернатора Закарпатской области.

А накануне в ходе визита на Донбасс Зеленский представил нового главу Донецкой ОГА.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что это у вас сегодня в продаже такие яйца мелкие?
- Извините, остальные раскупили.
- Так зачем же эти продавать? Отправили бы их обратно на птицефабрику, пусть вес еще маленько поднагуляют.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.