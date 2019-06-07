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06. 07. 2019

Во Франции вводят ограничения на воду из-за жары

Из-за угрозы засухи 32 департамента Франции вводят меры экономии воды, в некоторых объявлена кризисная ситуация. Об этом сообщает в субботу, 6 июля, газета Le Monde.

Издание отмечает, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в департаментах Луара, Индр, Алье, Атлантическая Луара и Вандея (центральная и южная часть страны). Там был введен запрет на использование воды "не в приоритетных целях", который касается и сельского хозяйства. В первую очередь, согласно правилам, должны обеспечиваться нужды здравоохранительных учреждений и санитария, решаться вопросы общественной безопасности и доступа к питьевой воде.

В частности, власти Атлантической Луары заявили о запрете снабжать водой души на пляжах и городские фонтаны, а также мыть личные автомобили, здания и дороги, наполнять бассейны и иные искусственные водоемы.

По данным бюро геологических и горных исследований, во многих местах уровень грунтовых вод является "неудовлетворительным" и "более низким", чем в 2018 году. Этим летом, которое, как ожидается, будет теплее, чем обычно, специалисты бюро ожидают проблемы в ряде регионов, в том числе на юге Эльзаса и в Бургундии.

Стоит отметить, что как и в Украине, июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений во Франции.

Как сообщалось, в первые два дня июля в Киеве зафиксировали два температурных рекорда, после чего температура в стране снизилась.

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Источник: korrespondent.net

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