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06. 07. 2019

Зеленский показал фото с прогулки Львовом

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал фотографии со своей прогулки Львовом во время рабочей поездки в город. Фотографии Глава государства обнародовал в Facebook.

"Хоть и недолго, но прекрасно прогулялись Городом Льва. Спасибо, львовяне!" - написал он.

Как видно на фотографиях, Зеленский во Львове фотографировался с местным Дартом Вейдером - персонажем известной киновселенной Звездных войн, а также зашел на кофе в местную кофейню.

Cмотрите фотогалерею: Зеленский показал фото с прогулки Львовом

 
Ранее сообщалось, что Зеленский представил нового главу Львовской ОГА. Президент начал рабочую поездку на западную Украину. Первым посетил Львов, Ужгород - на очереди.
 

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Источник: korrespondent.net

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