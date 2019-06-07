Зеленский сменил губернатора Закарпатья

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко новым председателем Закарпатской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе главы государтсва.
Так, указом №491/2019 Зеленский уволил с должности временно исполняющего обязанности председателя Закарпатской ОГА Ивана Дурана. Следующим указом глава государства назначил на должность главы Закарпатской области предпринимателя Игоря Бондаренко.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby