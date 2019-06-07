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06. 07. 2019

Зеленский сменил губернатора Закарпатья

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко новым председателем Закарпатской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе главы государтсва.

Так, указом №491/2019 Зеленский уволил с должности временно исполняющего обязанности председателя Закарпатской ОГА Ивана Дурана. Следующим указом глава государства назначил на должность главы Закарпатской области предпринимателя Игоря Бондаренко.

Ранее сообщалось, что Зеленский представил нового главу Львовской ОГА. Президент начал рабочую поездку на западную Украину. Первым посетил Львов, Ужгород - на очереди.
 

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Источник: korrespondent.net

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