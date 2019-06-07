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06. 07. 2019

Туск и Зеленский посетят Донбасс

Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, посетят Луганскую область накануне саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил, посетят Станицу Луганскую, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

8 июля в Киеве под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.

Ранее стало известно, кто приедет на саммит Украина-ЕС. На следующей неделе в Киев приедут Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини и Йоханнес Хан.

Отметим, 8 июля 2019 в Киеве состоится 21-й саммит Украина - ЕС - двустороннее мероприятие наивысшего политического уровня между Украиной и ЕС. 

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Источник: korrespondent.net

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