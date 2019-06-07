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06. 07. 2019

Экс-чиновника Польши посадили в тюрьму за шпионаж в пользу России

Бывший чиновник министерства экономики и министерства энергии Польши приговорен к трем годам заключения за шпионаж в пользу России, сообщает Польское радио.

На основании материала, собранного Агентством внутренней безопасности, бывший чиновник обвинен в шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ.

"Мужчина работал в польском Министерстве экономики, а после - в Министерстве энергии. В течение этого времени он поддерживал контакты с офицером ГРУ. Как установлено, Марек В. предоставил российской стороне информацию об энергетической безопасности, которую получил во время работы в государственном секторе. Также он помог создать характеристику лиц, занятых в ведомстве, которыми интересовались в ГРУ", - говорится в сообщении.

Суд избрал экс-чиновнику меру пресечения в виде трех лет лишения свободы и запретил занимать должности в государственной администрации в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудника украинской оборонки арестовали за шпионаж в пользу России. Следствие утверждает, что мужчину завербовала российская разведка во время его поездки в РФ в 2014 году.

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Источник: korrespondent.net

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