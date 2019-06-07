В реке Дохно города Бершадь в Винницкой области массово гибнет рыба. Об экологической катастрофе Корреспондент.net сообщил очевидец.
По его словам, массовый мор рыбы начался около недели назад и продолжается до сих пор.
"Берега все в дохлой рыбе. Стоит смрад, никто ничего не делает", - добавил очевидец.
Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области массово гибнет рыба
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Источник: korrespondent.net
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