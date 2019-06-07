В реке Дохно города Бершадь в Винницкой области массово гибнет рыба. Об экологической катастрофе Корреспондент.net сообщил очевидец.

По его словам, массовый мор рыбы начался около недели назад и продолжается до сих пор.

"Берега все в дохлой рыбе. Стоит смрад, никто ничего не делает", - добавил очевидец.

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области массово гибнет рыба

Напомним, в озере в Киеве массово гибла рыба. Недавно на этих ставках на Теремках-II произошло массовое отравление уток. Тогда погибли сотни птиц.

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Источник: korrespondent.net