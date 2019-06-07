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06. 07. 2019

В Британии разоблачили самый масштабный случай трудового рабства

Суд в Великобритании приговорил к различным срокам тюремного заключения пятерых мужчин и трех женщин, которые являются гражданами Польши, за торговлю людьми и отмывания денег. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление британской прокуратуры.

Обвиняемые заманивали из Польши в Бирмингем своих соотечественников с обещаниями о бесплатном жилье и хорошо оплачиваемой работе. Среди них часто были бездомные и люди с зависимостями.

В реальности их размещали в тесном жилом помещении и давали им так мало пищи, что многие из них были вынуждены кормиться в приютах. Работникам выплачивалось лишь 10 фунтов стерлингов в неделю. Их заставляли собирать овощи, изготавливать ограждения и сортировать посылки.

"Это крупнейшее судебное преследование в Великобритании и, возможно, в Европе, которое касается современного рабства. Масштаб операции был действительно потрясающим, преступная группа получила миллионы фунтов вследствие их бездушной и систематической эксплуатации уязвимых членов польской общины", - сказал представитель прокуратуры Марк Пол.

Расследование касалось 88 пострадавших, но в результате было выявлено более 300 других возможных жертв аферы.

Обвиняемые также заставили потерпевших подавать заявления на социальные выплаты, а потом забирали деньги. По оценкам следствия, преступная группа получила около 2,46 млн фунтов стерлингов от заработной платы и льгот, которые не получили работники.

Ранее полиция заявила об освобождении около сотни людей из рабства в Донецкой области. В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой пресекла деятельность трех фальшивых "реабилитационных центров".

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Источник: korrespondent.net

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