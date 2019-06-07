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06. 07. 2019

На Закарпатье и Львовщине новые главы СБУ

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов представил новых руководителей Управления СБУ в Закарпатской и Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Сообщается, что во Львове на должность начальника областного управления украинской спецслужбы был назначен Александр Бондарук.

"Глава государства отметил важность ежедневной координации совместных усилий СБ с новоназначенным председателем ОГА для обеспечения государственной безопасности и защиты законных прав и свобод граждан в регионе", - заявили в СБУ.

Также в Ужгороде Баканов представил на должность руководителя Управления СБУ в Закарпатской области Ивана Рудницкого.

"Баканов определил перед вновь назначенными руководителями региональных управлений СБ Украины первоочередные задачи по обеспечению государственной безопасности, в частности борьбы с контрабандой и противодействия системной коррупции", - сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел кадровые назначения в СБУ. Президент назначил нового начальника ГСУ СБУ и двух заместителей главы СБУ, одного из которых прежде уволил с поста начальника СБУ по Донбассу.

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Источник: korrespondent.net

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