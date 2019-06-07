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06. 07. 2019

Мощный взрыв разрушил торговый центр в США

Мощный взрыв прогремел рядом с торговым центром The Fountains недалеко от города Форт Ладердейл. Одно из зданий полностью разрушено, пострадали около 20 человек, сообщает ABC News.

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные.Тринадцать из около двадцати пострадавших госпитализированы.

На видеозаписи видно, что в фитнес-центре выбиты окна, а соседнее здание оказалось полностью разрушенным. Один человек на зарядной станции Тесла был ранен разлетевшимися обломками.

"Была огромная вспышка света ... она освещала все небо. И это было громко... Это похоже на апокалипсис", - сказала одна из свидетельниц взрыва.

Все предприятия в районе происшествия временно закрыты.

.@DavieFireRescue Responding to gas explosion near south university Dr. and Peters Road. Gathering more information now. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/kQLSFaFT3e

— Roy Ramos (@RRamosWPLG) 6 июля 2019 г.
 
Накануне в Польше в жилом доме взорвался газ. В результате взрыва газа погибло три человека, еще четыре получили ранения.
 

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Источник: korrespondent.net

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