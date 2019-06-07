ООС: сепаратисты применяли запрещенное оружие

В зоне проведения операции Объединенных сил от начала текущих суток 6 июля сепаратисты совершили семь обстрелов позиций украинских военных, используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что вблизи населенного пункта Широкино сепаратисты осуществили обстрел используя стрелковое оружие. Вблизи Лебединского противник вел обстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. На окраинах Марьинки обстреляли украинские позиции используя миномет калибра 82 мм. Вблизи Павлополья сепаратисты вели огонь из автоматического гранатомета, а неподалеку Богдановки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе Хутора Свободного противник обстрелял украинские позиции из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем. Вблизи Новотошковского сепаратисты вели обстрелы, используя минометы калибров 82 мм и 120 мм

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, за сутки, 4 июля, сепаратисты 30 раз обстреляли позиции ВСУ, 11 раз применив запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один боец ВСУ погиб, трое – получили ранения и еще трое – боевые травмы.

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Источник: korrespondent.net