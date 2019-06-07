В Украине объявлено штормовое предупреждение



Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, ухудшится, местами ожидаются грозы, значительные дожди и шквалы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 7 июля днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, на Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, 7 июля в отдельных регионах страны сохранится высокий уровень пожарной опасности.



Погода на неделю: от 17 до 35 градусов



Напомним, на этой неделе в Украине из-за непогоды ветер ламал деревья, были обесточены сотни населенных пунктов.

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Источник: korrespondent.net