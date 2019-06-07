В Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, ухудшится, местами ожидаются грозы, значительные дожди и шквалы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Погода на неделю: от 17 до 35 градусов
Напомним, на этой неделе в Украине из-за непогоды ветер ламал деревья, были обесточены сотни населенных пунктов.
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Источник: korrespondent.net
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