Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июля 2019, воскресенье, 00:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
06. 07. 2019

Катер с туристами протаранил Вестминстерский мост в Лондоне


Экскурсионный катер с туристами врезался в Вестминстерский мост, сообщила местная полиция на в Twitter в субботу, 6 июля.
 
В результате аварии никто не пострадал. Мост временно закрыли. На месте работают пожарные.
 
В полиции отметили, что инцидент не связан с терроризмом.

Катастрофа судна в Черном море: погибли два человека

Напомним, 29 мая катер с туристами затонул в результате столкновения с другим прогулочным судном возле моста в Будапеште. На борту находились 35 человек − два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. Погибли 19 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что это у вас сегодня в продаже такие яйца мелкие?
- Извините, остальные раскупили.
- Так зачем же эти продавать? Отправили бы их обратно на птицефабрику, пусть вес еще маленько поднагуляют.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.