Катер с туристами протаранил Вестминстерский мост в Лондоне



Экскурсионный катер с туристами врезался в Вестминстерский мост, сообщила местная полиция на в Twitter в субботу, 6 июля.

В результате аварии никто не пострадал. Мост временно закрыли. На месте работают пожарные.



В полиции отметили, что инцидент не связан с терроризмом.



Катастрофа судна в Черном море: погибли два человека



Напомним, 29 мая катер с туристами затонул в результате столкновения с другим прогулочным судном возле моста в Будапеште. На борту находились 35 человек − два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. Погибли 19 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net