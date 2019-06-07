Катер с туристами протаранил Вестминстерский мост в Лондоне

Экскурсионный катер с туристами врезался в Вестминстерский мост, сообщила местная полиция на в Twitter в субботу, 6 июля.
Катастрофа судна в Черном море: погибли два человека
Напомним, 29 мая катер с туристами затонул в результате столкновения с другим прогулочным судном возле моста в Будапеште. На борту находились 35 человек − два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. Погибли 19 человек.
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Источник: korrespondent.net
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