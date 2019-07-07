Иран возобновляет высокий уровень обогащения урана



Иран намерен повысить обогащение урана на 5% с воскресенья, 7 июля, заявил советник высшего руководителя страны Али Акбар Велаяти, передает Fars.

По его словам, соответствующий шаг отвечает интересам развития мировой ядерной энергетики.

"Мы преследуем абсолютно мирную цель, потому что у нашей экономики и промышленности имеются потребности в электроэнергии", – заявил Акбар Велаяти.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани завил, что Тегеран намерен возобновить обогащение урана выше уровня 3,67% с 7 июля. Он также посоветовал Европе и США вернуться за стол переговоров. Глава государства заверил, что Иран будет на 100% следовать условиям ядерной сделки, как только другие участники сделают то же самое.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

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Источник: korrespondent.net