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07. 07. 2019

Во Франции перестали считать участников акции "желтых жилетов"


Участники акции протеста, организованной движением "желтые жилеты", в субботу, 6 июля, в очередной раз вышли на улицы городов Франции.

Это уже 34-я манифестация движения, однако в этот раз Министерством внутренних дел впервые не осуществлялся подсчет участников акции.

По оценкам телеканала BFM, на улицы Парижа вышли лишь несколько сотен человек. Во французской столице не было зафиксировано столкновений с правоохранитеями.

Напомним, движение "желтых жилетов" началось во Франции в ноябре 2018 года. Протесты были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо, а также введением ограничения скорости на провинциальных дорогах до 80 км/ч. Тогда же своей униформой сторонники движения избрали светоотражающие жилеты автомобилистов.

С тех пор марши "желтых жилетов" проходят во Франции каждую субботу.

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Источник: korrespondent.net

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