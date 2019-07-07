К берегам Италии пришло новое судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини, сообщает La Stampa.
В Италии также считают, что переселенцев следует распределять между всеми членами союза, а тем, кто принимает мигрантов, необходимо оказывать дополнительную финансовую помощь.
Италия освободила спасавшее мигрантов судно
Напомним, в 2018 году более 2275 беженцев погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы. Особенно тяжелая ситуация на маршруте между Ливией и Италией. В 2018 году на этом пути погибал один беженец на 14 переправившихся.
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Источник: korrespondent.net
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