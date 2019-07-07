К берегам Италии пришло новое судно с мигрантами



Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини, сообщает La Stampa.



На борту судна находится 41 человек. Сальвини заявил в Twitter, что, войдя в итальянские территориальные воды, судно нарушило закон.



Также в территориальных водах страны находится судно Alan Kurdi. На его борту находятся 65 человек, из них 39 – несовершеннолетние. Кроме того, к острову приближается третье судно – Mediterranea.



Напомним, в конце июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте по итогам саммита ЕС отказался подписывать итоговое заявление, заявив, что лидерам государств-членов изначально следует выполнить его требования по вопросам миграции.



По мнению итальянской стороны, ответственность за прибывающих мигрантов должны разделять все страны Евросоюза, а не только те, куда они прибывают.



В Италии также считают, что переселенцев следует распределять между всеми членами союза, а тем, кто принимает мигрантов, необходимо оказывать дополнительную финансовую помощь.



Италия освободила спасавшее мигрантов судно

Напомним, в 2018 году более 2275 беженцев погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы. Особенно тяжелая ситуация на маршруте между Ливией и Италией. В 2018 году на этом пути погибал один беженец на 14 переправившихся.

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Источник: korrespondent.net