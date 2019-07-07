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07. 07. 2019

В Калифорнии объявили чрезвычайное положение


После второго землетрясения вблизи Лос-Анджелеса губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.
 
Он призвал жителей готовиться к новым толчкам, после того как южные районы штата пострадали от второго мощного землетрясения за несколько дней.
 
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Южной Калифорнии, на следующий день после первого по мощности землетрясения в регионе за 25 лет.
 
Это было второе землетрясение подряд, после подземных толчков магнитудой 6,4, которые состоялись 4 июля.

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Источник: korrespondent.net

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