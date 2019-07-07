В Лондоне мужчина напал с ножом на женщину с детьми



Четыре человека, включая троих детей, получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в Лондоне, сообщает Daily Mail.



Пострадавшие госпитализированы. Состояние матери и двоих ее детей, которым меньше 12 лет, оценивается как стабильное, еще одна 11-летняя девочка находится в критическом состоянии.



Нападение на семью произошло в их доме в районе Энфилд на севере Лондона в субботу, 6 июля. Нападавший, 44-летний мужчина, знаком с пострадавшими. Он задержан.



Нападение на детей в Японии: погибли три человека



Напомним, ранее в Китае мужчина с ножом напал на прохожих на рынке. В результате инцидента пострадали восемь человек.

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Источник: korrespondent.net