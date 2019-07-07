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07. 07. 2019

Уганда победила лихорадку Эбола

 
В Уганде заявили о преодолении вспышки лихорадки Эбола в западном округе Касесе, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.
 
"Все люди, которые контактировали с подтвержденными случаями, завершили обязательный 21-дневный срок наблюдения без развития каких-либо признаков или симптомов заболевания. Сейчас никто не находится на периодической проверке, это означает, что передача Эболы в районе Касесе была эффективно прервана механизмом реагирования на болезнь", - сообщили в ВОЗ.
 
Отмечается, что Уганда находится в состоянии повышенной готовности с учетом все большего числа подтвержденных случаев заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК). Всем, кто приезжает в страну, рекомендуется соблюдать надлежащие меры профилактики.
 
Вспышка Эболы в Уганде была подтверждена 11 июня после того, как обследование ребенка, вернувшегося из поездки в соседнюю ДРК, дало положительный результат на болезнь.
 
С момента вспышки было подтверждено три случая заболевания, закончившиеся летальным исходом.

Вакцина от Эболы показала 100-процентную эффективность 

Напомним,1 августа Минздрав ДРК объявил об очередной вспышке лихорадки Эбола в стране – десятой с 1976 года. Во время предыдущей вспышки, о победе над которой заявили в конце июля 2018 года, погибли 33 человека.

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Источник: korrespondent.net

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