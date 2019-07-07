В бою за КПП в Афганистане погибли 19 человек

В округе Карах провинции Герат на западе Афганистана были убиты 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения Талибан Муллах Гоусудинг и девять других боевиков, сообщает Синьхуа.
Напомним,в апреле в Афганистане погибли четверо американских военных.
Напомним, в мае в Пентагоне опубликовали доклад, согласно которому, в результате военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в 2018 году погибли по меньшей мере 120 мирных жителей.
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Источник: korrespondent.net
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