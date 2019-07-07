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07. 07. 2019

В бою за КПП в Афганистане погибли 19 человек


В округе Карах провинции Герат на западе Афганистана были убиты 19 человек, в том числе девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь движения Талибан Муллах Гоусудинг и девять других боевиков, сообщает Синьхуа.
 
Талибы-повстанцы под руководством Муллаха Гоусудинга атаковали контрольно-пропускные пункты (КПП) в районе Малума. Они спровоцировали ожесточенные бои, которые продолжались в течение нескольких часов.
 
Еще 15 боевиков и шестеро силовиков получили ранения в перестрелке.

Напомним,в апреле в Афганистане погибли четверо американских военных.

Напомним, в мае в Пентагоне опубликовали доклад, согласно которому, в результате военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в 2018 году погибли по меньшей мере 120 мирных жителей. 

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Источник: korrespondent.net

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