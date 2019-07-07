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07. 07. 2019

В США арестовали миллиардера за торговлю детьми


Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними, сообщает Deadline.

По данным портала, Эпштейн обвиняют в торговле несовершеннолетними для секса.

Отмечается, миллиардер якобы занимался подобным в штатах Флорида и Нью-Йорк в период с 2002 по 2005 год.

Эпштейн должен предстать перед судом 8 июля.

Ранее сообщалось, что жительница Хмельницкого пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель. Кроме того, по Львове женщина пыталась продать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чехии.

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Источник: korrespondent.net

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