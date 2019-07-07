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07. 07. 2019

Британия потратит 22 млн долларов на борьбу с фейками


Правительство Великобритании планирует выделить за три года 22,5 млн долларов на поддержку СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает пресс-служба британского МИД.
 
"Поскольку лишь у 10% населения мира есть доступ к свободным СМИ, фейковые новости и дезинформация продолжают дестабилизировать общественность", – заявил глава МИД Джереми Хант в преддверии Глобальной конференции по свободе прессы в Лондоне 10-11 июля.
 
По словам министра, на этой конференции его целью "будет договориться с коллегами о том, как защитить свободу СМИ и какую цену должны заплатить те, кто ее нарушает".
 
Напомним, ранее в России ввели наказание за фейки. В Украины также хотят ввести санкции против СМИ, распространяющих фейки.

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Источник: korrespondent.net

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