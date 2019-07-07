Итоги 06.07: Новые губернаторы и назначения в СБУ



Назначены главы управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях

Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов представил новых руководителей Управления СБУ в Закарпатской и Львовской областях.

Во Львове на должность начальника областного управления украинской спецслужбы назначен Александр Бондарук, в Ужгороде руководителем Управления СБУ в Закарпатской области стал Иван Рудницкий.

В ОБСЕ одобрили проект резолюции о милитаризации Крыма

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе принял резолюцию по милитаризации Российской Федерацией аннексированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Слуга народа обжаловала повторную жеребьевку партий

Президентская партия Слуга народа подала апелляцию на решение суда об обязательстве Центральной избирательной комиссии (ЦИК) провести новую жеребьевку с участием всех 22 партий на выборах в Верховную Раду.

В Украину прибыла первая партия нефти из США

Первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту. К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти.

Принц Гарри и Меган Маркл покрестили сына

Королевская чета Меган Маркл и герцог Сассекский покрестили сына Арчи. На церемонии таинства присутствовали всего 25 человек – ближайшие родственники и один фотограф. Королева Елизавета II не смогла присоединиться к крещению из-за своего плотного графика.

Зеленский сменил глав Львовской и Закарпатской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко новым председателем Закарпатской областной государственной администрации, а Маркияна Мальского – Львовской облгосадминистрации.

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Источник: korrespondent.net