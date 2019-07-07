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07. 07. 2019

В Турции изъяли радиоактивное вещество стоимостью $72 млн

На севере Турции сотрудники полиции изъяли 18 граммов радиоактивного элемента калифорний. Стоимость партии оценивается в $72 млн. Об этом накануне сообщило издание Нaberler.

По информации издания, правоохранители провели операцию в городе Болу 26 июня.

"Во время обыска автомобиля было выявлено 18,01 г радиоактивного вещества калифорний, спрятанного в коробке передач", – рассказали в местном управлении по борьбе с контрабандой и организованной преступностью.

Правоохранители задержали пять человек. Вещество передали на исследование в агентство по атомной энергетике Турции. Расследование продолжается.

Калифорний – искусственный химический элемент, один из самых редких на Земле, имеющий 17 изотопов. Один его грамм стоит около $4 млн. Ежегодно производится 40-60 миллиграмм калифорния в США и России.

Ранее сообщалось, что СБУ предотвратила продажу в Украине радиоактивного вещества радий-226. Его ввезли контрабандой из одной из стран Центральной Европы.

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Источник: korrespondent.net

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