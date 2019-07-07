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07. 07. 2019

В Израиле автомобиль протаранил группу военных

Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих. Пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля в воскресенье, 7 июля.

Инцидент произошел к северу от Иерусалима, в районе палестинского населенного пункта Хизма. Израильтяне считают, что наезд, после которого водитель скрылся с места происшествия, носил преднамеренный характер.

"Террорист заметил солдат, находившихся на обочине дороге при выполнении оперативной задачи, и совершил на них наезд. Трое из них получили ранения средней тяжести, двое пострадали легко", – говорится в сообщении.

Израильские силовики всю ночь искали нападавшего и утром сообщили о его задержании на Западном берегу реки Иордан.

"Террорист и его отец были задержаны в этом районе на блок-посту силами Армии обороны Израиля по итогам разведывательных мероприятий, проведенных Общей службой безопасности", – отметили в  пресс-службе.

Ранее в Израиле палестинец застрелил двух военных. Теракт произошел на автобусной остановке к северу от Иерусалима.

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Источник: korrespondent.net

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