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07. 07. 2019

Зеленский уехал в Одесскую и Луганскую области

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, отправился в рабочую поездку в Луганскую и Одесскую области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, в Одесской области Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Sea Breeze 2019.

А в Луганской области Зеленский вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском посетят Станицу Луганскую, где недавно произошло разведение сил.

Также глава государства планирует представить новоназначенного главу Луганской областной государственной администрации.

Напомним, в субботу, 6 июля, президент Владимир Зеленский посетил Львовскую и Закарпатскую области. Он представил новоназначенных глав облгосадминистраций и провел совещание по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры.

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Источник: korrespondent.net

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