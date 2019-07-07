В Харьковской области неизвестные "заминировали" поле

В Сахновщинском районе Харьковской области неизвестные установили самодельное пиротехническое устройство на поле с урожаем. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполциии.

Отмечается, что 5 июля к полицейским обратился житель села Сугаровское и рассказал, что во время сельхозработ в поле слышали подозрительный хлопок, после чего начался пожар, который люди ликвидировали самостоятельно.

Следственно-оперативная группа и взрывотехники на месте обнаружили предмет, обмотанный скотчем. Во время экспертизы выяснилось, что это самодельное пиротехническое устройство.

По словам очевидцев, ранее они слышали схожие хлопки, но не придали им значения.

Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4. ст.296 УК Украины). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

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Напомним, на этой неделе возле Днепра на поле произошел крупный пожар. Спасателям потребовалось более трех часов, чтобы полностью потушить огонь.

Также сообщалось, что украинцы помогли потушить лесной пожар в Польше.

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Источник: korrespondent.net