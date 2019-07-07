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07. 07. 2019

Зеленскому показали корабли НАТО в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Степан Полторак по приглашению американских и британских военных моряков, которые сейчас находятся в порту Одессы в рамках международных учений Си Бриз-2019 посетили корабли стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в воскресенье, 7 июля.

Так, по окончании торжественной части Зеленский и Полторак отправились на флагман украинских ВМС фрегат Гетман Сагайдачный, а потом посетили иностранные корабли – канадский фрегат Torontoи британский эсминец Duncan. Они входят состав постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2).

Cмотрите фотогалерею: Зеленскому показали корабли НАТО в Одессе

Как известно, сегодня в Украине отмечают день Военно-морских сил. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу для участия в торжественных мероприятиях и проведения украинско-американских военных учений Си Бриз-2019.

Также Зеленский рассказал, каким он хочет видеть военный флот Украины.

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Источник: korrespondent.net

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