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07. 07. 2019

Украинский автобус попал в ДТП в Польше

 
Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке, сообщает TVN24.
 
Прибыв в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей.
 
11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными. 5 пострадавших уже покинули медучреждения.
 
 
Инцидент произошел около 6 утра. Водитель был трезв. В автобусе находилось 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.
 
На место происшествия прибыл транспорт, который отвез украинских граждан в Ольшанце, откуда они должны были продолжить путешествие другим автобусом.
 
Напомним, что в Силезском воеводстве Польши обнаружена незаконная фабрика по производству сигарет, правоохранители задержали двух поляков и 12 граждан Украины.
 

Источник: korrespondent.net

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