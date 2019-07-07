Украинский автобус попал в ДТП в Польше

Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в глубокий ров на отрезке автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке, сообщает TVN24.
Прибыв в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей.
11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными. 5 пострадавших уже покинули медучреждения.
Инцидент произошел около 6 утра. Водитель был трезв. В автобусе находилось 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.
На место происшествия прибыл транспорт, который отвез украинских граждан в Ольшанце, откуда они должны были продолжить путешествие другим автобусом.
Напомним, что в Силезском воеводстве Польши обнаружена незаконная фабрика по производству сигарет, правоохранители задержали двух поляков и 12 граждан Украины.
Источник: korrespondent.net