Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июля 2019, воскресенье, 17:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
07. 07. 2019

Зеленский не знает о связях будущего главы Одесской ОГА с сепаратистами

 
Президент Владимир Зеленский может назначить председателя Одесской областной государственной администрации через неделю.
 
"Через неделю", - ответил глава государства на вопрос журналистов в Одессе, когда планирует назначить губернатора.
 
 
Зеленский также заявил, что не знает о связях предложенного президентом и одобренного Кабмином кандидата на пост главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова с председателем партии Родина, беглым сепаратистом Игорем Марковым.
 
"Нет никаких связей. Давайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал он.
 
Напомним, что против назначения Андрейчикова в Одессе уже проводили акции протеста.
 
В субботу, 6 июля, Зеленский назначил Игоря Бондаренко новым председателем Закарпатской областной государственной администрации. Губернатором Львовской области президент назначил Маркияна Мальского. 
 
Губернаторы Зеленского. Кого отправят в регионы
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что это у вас сегодня в продаже такие яйца мелкие?
- Извините, остальные раскупили.
- Так зачем же эти продавать? Отправили бы их обратно на птицефабрику, пусть вес еще маленько поднагуляют.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.