Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июля 2019, воскресенье, 17:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
07. 07. 2019

Гордон подал в суд на журналистку, требует миллион

 
Журналист Дмитрий Гордон подал в суд на свою коллегу Янину Соколову за интервью с лидером партии 5.10 Геннадием Балашовым в ее проекте Рандеву, которое состоялось в марте.
 
"Дмитрий Гордон подал в суд на меня и мой продукт Рандеву, который выходит на 5 канале. Мы — второй ответчик в иске. После господина Балашова. Класс… Цена вопроса: 1 миллион гривен. Причина: посягательство на его честь и достоинство, деловую репутацию и т. д.", — cообщила Соколова на своей странице в Facebook.
 
 
По мнению журналистки, причиной подачи иска мог стать момент, когда Балашов зявил, что Гордон и кандидат в депутаты Игор Смешко - проекты политика Виктора Медведчука и работают в одной команде на пользу кума Путина.
 
 
"Акцентирую: это было сказано ртом господина Балашова. Не мной, не в сопроводительной начитке. А именно гостем. Конфликт между господином Балашовым и господином Гордоном — давняя история. И пусть дерутся, это их право. У меня только один вопрос… При чем тут я? Мой продукт и канал, который его размещает? Хочу напомнить. Мы живем в демократической стране, не в КНДР или РФ. У нас есть свобода слова… в Конституции закреплена", — подчеркнула Соколова.
 
Напомним, украинская телеведущая Янина Соколова призналась, что семь месяцев назад узнала, что у нее рак и за это время поборола недуг. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что это у вас сегодня в продаже такие яйца мелкие?
- Извините, остальные раскупили.
- Так зачем же эти продавать? Отправили бы их обратно на птицефабрику, пусть вес еще маленько поднагуляют.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.