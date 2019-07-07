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07. 07. 2019

Премьер-министр Молдовы 11 июля посетит Украину

 
Министр Молдовы Майя Санду 11 июля посетит Украину с официальным визитом по приглашению президента Владимира Зеленского.
 
"Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в такие сжатые сроки. У Молдовы и Украины схожие проблемы, особенно в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на разрешение проблем граждан", - написала молдавский премьер в своем Facebook.
 
Санду сказала, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и отметила, что тесное сотрудничество Молдовы и Украины скажется благоприятно "и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран".
 
Также 16 июля Санду отправится в Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.
 
"Хочу выразить особую благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая пригласила с визитом в первые недели моего мандата, но особенно - за постоянную поддержку Германии граждан Молдовы. Германия всегда была надежным союзником Молдовы в продвижении и укреплении демократии в нашей стране, поддерживая стратегические устремления Молдовы", - добавила Санду.
 
Напомним, что в Молдове в рамках расследования дела о краже миллиарда наложили арест на здания, зарегистрированные на компанию FinparInvest, подконтрольную бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. 
 
После окончания политического кризиса в Молдове 14 июня руководство Демпартии экстренно покинуло страну. Позже Владимир Плахотнюк сообщил в соцсети, что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи". Он пообещал вернуться, чтобы продолжить борьбу с нынешней властью в оппозиции.
 
Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду пригрозила беглецам экстрадицией.
 

Источник: korrespondent.net

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