Укрпочта выпустила конверт в честь пленных украинцев

Укрпочта выпустила новый конверт, посвященный заключенным в России и на оккупированных территориях украинцам, рассказала Громадському раидо автор картины, изображенной на конверте, Беата Куркуль.

На конверте изображена картина Маленький кораблик, возвращайся домой. Ее художница создала в поддержку украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.

"Это была моя реакция на это событие, на волну негатива в моей ленте. Мне захотелось как-то конструктивно выразить свое отношение к событию. Эта работа очень понравилась одной из семей захваченных моряков — со мной связалась Евгения Эйдер. И это вылилось в большой проект. Сейчас есть выставка, где более 20 художников, взяв эту картину за основу, создали экспозицию из более 20 картин с этими тремя кораблями", — рассказала Куркуль.