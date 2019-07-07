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07. 07. 2019

Укрпочта выпустила конверт в честь пленных украинцев

 
Укрпочта выпустила новый конверт, посвященный заключенным в России и на оккупированных территориях украинцам, рассказала Громадському раидо автор картины, изображенной на конверте, Беата Куркуль. 
 
На конверте изображена картина Маленький кораблик, возвращайся домой. Ее художница создала в поддержку украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.
 
 
"Это была моя реакция на это событие, на волну негатива в моей ленте. Мне захотелось как-то конструктивно выразить свое отношение к событию. Эта работа очень понравилась одной из семей захваченных моряков — со мной связалась Евгения Эйдер. И это вылилось в большой проект. Сейчас есть выставка, где более 20 художников, взяв эту картину за основу, создали экспозицию из более 20 картин с этими тремя кораблями", — рассказала Куркуль.
 
Тираж конверта составляет 50 тысяч экземпляров. Погашение конверта специальным почтовым штемпелем произошло 7 июля в одном из отделений города Одесса.
 
Напомним, что Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против РФ относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их.
 

Источник: korrespondent.net

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