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07. 07. 2019

Медведчук признался в частых встречах с Путиным

 
Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь, лидер общественного движения Украинский выбор - право народа Виктор Медведчук рассказал о своем первом знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным и их "тесных отношениях". 
 
В эфире телеканала Россия 1 Медведчук заявил, что знает Путина с начала 2000-х годов, пишет РБК.
 
По его словам, на момент знакомства он занимал должность замглавы Верховной Рады Украины, а Путин уже был президентом. 
 
"На одном из официальных мероприятий (нас представили друг другу)", - сообщил Медведчук.
 
Более частые встречи с Путиным начались уже после того, как его назначили главой АП, добавил он. 
 
Отвечая на вопрос, как Медведчуку и Оксане Марченко (супруга Медведчука) удалось уговорить Путина стать крестным отцом младшей дочки Дарьи, он отметил, что в этом большая заслуга его супруги: именно она попросила "обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу". 
 
По словам Медведчука, его дочь "видит своего родственника". Как часто это происходит, Медведчук не уточнил.
 
Напомним, что в конце июня кум Владимира Путина Виктор Медведчук договорился с сепаратистами об освобождении четырех пленных. 28 июня они вернулись в Киев. 
 
Президент Владимир Зеленский упрекнул Медведчука в том, что тот вспоминает о военнопленных в России и на оккупированных территориях всего за несколько недель до выборов.
 
Медведчук ведет переговоры об освобождении пленных украинцев с российской стороной и представителями ОРДЛО. По его словам -  "по личной инициативе". Также он заявляет, что занимается этим с 2014 года и намерен "продолжать работу по одностороннему освобождению удерживаемых в ОРДЛО и РФ украинцев".
 
27 июня под Офисом президента Владимира Зеленского провели акцию националистические силы с требованием ответить "Кто такой Медведчук?". 

Источник: korrespondent.net

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