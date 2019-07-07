Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской, сообщает штаб ООС в Facebook.

Во время визита президентов Украины и Европейского Совета сопровождал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский, а также председатель Государственной пограничной службы Сергей Дайненко.

"На КПВВ Станица Луганская генерал-лейтенант Александр Сирский ознакомил Владимира Зеленского и Дональда Туска с текущей ситуацией на этом участке. Также, Президент Украины и Президент Европейского совета пообщались с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями. А также ознакомились с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС", - рассказали в штабе ООС. Также Зеленскому и Туску представили результаты работы групп разминирования, которые продемонстрировали доказательства российской агрессии в виде остатков вражеских боеприпасов, которые были найдены пиротехническими группами. "Высокая делегация имела возможность убедиться в том, что украинская сторона неуклонно выполняет международные договоры и пункты Минских договоренностей", - добавили в штабе ООС. Напомним, разведение сил и вооружения в Станице Луганской началось 26 июня. Тогда украинские подразделения под наблюдением наблюдателей ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольно-пропускного пункта Станица Луганская. 27 июня украинские военные подтвердили отвод сил со стороны сепаратистов.



Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что в районе Станицы Луганской больше нет вооружения по обе стороны.

Источник: korrespondent.net