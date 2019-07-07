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07. 07. 2019

В США мужчину по ошибке отключили от искусственного жизнеобеспечения

 
В больнице Чикаго врачи сняли с искусственного жизнеобеспечения мужчину, поскольку на это дали согласие его родственники. Позже выяснилось, что это чужые люди, поскольку процедура опознания была нарушена, передает CNN.
 
Мужчину нашли обнаженного без сознания с травмами лица в конце апреля 2019 года. Его доставили в больницу, после чего уведомили его предполагаемых родственников — двух сестер.
 
Женщины "продолжительно и несколько раз выражали сомнения" в том, что мужчина действительно может быть их братом, но медики убедили их в обратном. Главным аргументом стали травмы лица, из-за которых мужчину было якобы тяжело узнать.
 
Позже врачи сообщили, что собираются отключить мужчину от искусственного жизнеобеспечения. Получив согласие от "сестер", его отключили от искусственного жизнеобеспечения 23 мая.
 
Поворот в деле произошел в момент, когда женщины планировали похорон. Неожиданно к ним явился брат, целый и невредимый. По его словам, он уезжал за границу на экскурсию.
 
После этого погибшего мужчину идентифицировали как совершенно другого человека, не имеющего отношения к данной семье.
 
Теперь обе семьи подали на больницу в суд и требуют по 50 тысяч долларов в качестве морального ущерба.
 
Напомним, что в испанском городе Уэльва врачи одной из местных клиник впервые в истории законно отключили от аппарата искусственного дыхания безнадежно больную пациентку.
 

Источник: korrespondent.net

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