Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июля 2019, воскресенье, 23:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
07. 07. 2019

Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, двое травмированных

 
В воскресенье, 7 июля, сепаратисты нарушили режим прекращения огня 12 раз, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили боевые травмы, сообщили в пресс-центре Объединенных сил.
 
"Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции подразделений ОС с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении ОС.
 
В частности, обстрелы велись вблизи населенных пунктов Широкино, Богдановка, Водяное, Новолуганское, Попасная, Золотое-4 и Майорское.
 
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск в воскресенье, 7 июля, посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской.
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что это у вас сегодня в продаже такие яйца мелкие?
- Извините, остальные раскупили.
- Так зачем же эти продавать? Отправили бы их обратно на птицефабрику, пусть вес еще маленько поднагуляют.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.