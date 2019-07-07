Рейтинг Трампа в США достиг рекордной отметки

Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до рекордного уровня с момента инаугурации благодаря успешной экономической политике. Об этом свидетельствуют данные опроса Langer Research Associates, опубликованные в воскресенье, 7 июля.

Опрос был проведен по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post.

По его данным, работу Трампа на посту главы государства одобряют 44% американцев. При этом 53% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

Ранее за все время проведения опросов АВС и The Washington Post положительную оценку работе американского лидера давали не более 42% респондентов.

Как отмечают эксперты, рост популярности Трампа связан с тем, что большая часть респондентов считает успешной его политику в экономической сфере. Так, положительную оценку ей дали 51% участников опроса.

При этом налоговую политику президента США эффективной считают 42% респондентов, внешнюю политику − 40% опрошенных.

Не менее 37% полагают, что Конгрессу следует начать процедуру импичмента Трампа, и только 29% американцев оценили его решения по экологическим вопросам.

Трамп заявил, что СМИ занижают его рейтинги

Напомним, в апреле рейтинг одобрения Трампа упал до 37% из-за доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому делу".

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Источник: korrespondent.net