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08. 07. 2019

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

 
В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщила Геологическая служба США (USGS).
 
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 36,3 км, эпицентр землетрясения находился в 133 км к западу от города Тернате.
 
Данные о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступали. 
 
По информации Al Jazeera, землетрясение вызвало панику в городе Тернате − его жители начали покидать прибрежные районы. Индонезийские власти объявили предупреждение об угрозе цунами, однако позже его отменили. 
 
Ранее сообщалось, что в море Банда у побережья индонезийского острова Ямдена произошло землетрясение. Его магнитуда составила 7,3.
 
Напомним, у берегов Японии из-за землетрясения магнитудой 6,8 баллов образовалось цунами высотой около метра. В результате действия стихии пострадали более 20 человек.

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Источник: korrespondent.net

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