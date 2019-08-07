У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 36,3 км, эпицентр землетрясения находился в 133 км к западу от города Тернате.

Данные о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступали. По информации Al Jazeera, землетрясение вызвало панику в городе Тернате − его жители начали покидать прибрежные районы. Индонезийские власти объявили предупреждение об угрозе цунами, однако позже его отменили.

Ранее сообщалось, что в море Банда у побережья индонезийского острова Ямдена произошло землетрясение. Его магнитуда составила 7,3.

Напомним, у берегов Японии из-за землетрясения магнитудой 6,8 баллов образовалось цунами высотой около метра. В результате действия стихии пострадали более 20 человек.

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Источник: korrespondent.net