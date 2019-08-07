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08. 07. 2019

Оппозиция Венесуэлы встретится с представителями Мадуро в Барбадосе

Венесуэльская оппозиция примет участие во встрече с представителями правительства страны, которая пройдет при посредничестве Норвегии в Барбадосе. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщила пресс-служба лидера оппозиции Хуана Гуайдо в Twitter.

"Мы обращаемся к гражданам и мировому сообществу, чтобы сообщить, что мы будем присутствовать на встрече с представителями узурпаторского режима в Барбадосе, чтобы установить диалог для прекращения диктатуры", − говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что оппозиция собирается продолжать требовать отставки правительства президента Николаса Мадуро и проведения новых выборов.

"Наша главная мотивация − положить конец страданиям венесуэльцев, и для этого мы продолжаем работу", − указали в команде Гуайдо.

Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. 

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

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Источник: korrespondent.net

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