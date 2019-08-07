Лента RSS
Подписаться на ленту
08 июля 2019, понедельник, 03:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,31
08. 07. 2019

На гей-прайд в Кельне вышли более миллиона человек

 
В кельнском гей-прайде в воскресенье, 7 июля, приняли участие около 1,2 миллиона человек, сообщили организаторы.
 
Это больше, чем население этого города, слегка превышающее миллион человек. В параде участвовало 148 организованных групп − рекордное число, подчеркнули в оргкомитете.
 

По данным полиции, гей-прайд прошел без происшествий.

В этом году лозунг мероприятия гласил "50 лет прайду. Нас много. Мы вместе. Мы сильные". Он был приурочен к 50-летию Стоунволлских протестов в Нью-Йорке, ставших первым случаем сопротивления ЛГБТ-сообщества узаконенной государством системе преследования геев. 

Организаторы особо подчеркнули, что гей-прайд − это не праздничный карнавал, а политическое мероприятие, посвященное защите прав ЛГБТ.
Рано утром в субботу 28 июня 1969 года несколько полицейских в Нью-Йорке устроили рейд в баре "Стоунволл-инн", где они искали доказательства "непристойного поведения" посетителей бара. 
 
Облава переросла в стычки с полицией, в результате которых получили ранения четверо полицейских и неустановленное число ЛГБТ-активистов. Бар был фактически сожжен. Эти события привели к мобилизации ЛГБТ-движения и появлению нескольких движений в защиту их прав.

Cмотрите фотогалерею: На гей-прайд в Кельне вышли более миллиона человек

Ранее сообщалось, что колонна из Украины впервые примет участие в ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что это у вас сегодня в продаже такие яйца мелкие?
- Извините, остальные раскупили.
- Так зачем же эти продавать? Отправили бы их обратно на птицефабрику, пусть вес еще маленько поднагуляют.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.