На гей-прайд в Кельне вышли более миллиона человек

По данным полиции, гей-прайд прошел без происшествий.
В этом году лозунг мероприятия гласил "50 лет прайду. Нас много. Мы вместе. Мы сильные". Он был приурочен к 50-летию Стоунволлских протестов в Нью-Йорке, ставших первым случаем сопротивления ЛГБТ-сообщества узаконенной государством системе преследования геев.
Рано утром в субботу 28 июня 1969 года несколько полицейских в Нью-Йорке устроили рейд в баре "Стоунволл-инн", где они искали доказательства "непристойного поведения" посетителей бара.
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Ранее сообщалось, что колонна из Украины впервые примет участие в ЛГБТ-прайде в Нью-Йорке.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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