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08. 07. 2019

В Норвегии подтвердили встречу по Венесуэле

 
В министерстве иностранных дел Норвегии подтвердили, что власти Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры в Барбадосе. Об этом говорится в коммюнике ведомства, которое разместил в Twitter министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
 
"Сообщаем, что представители основных политических игроков Венесуэлы решили продолжить процесс переговоров при помощи Норвегии... Стороны встретятся на этой неделе в Барбадосе, чтобы продвинуться в поиске согласованного и конституционного решения для страны", − отмечается в заявлении норвежского МИД.
 
Ранее пресс-служба оппозиционного лидера Хуана Гуаидо сообщила, что венесуэльская оппозиция встретится с представителями президента Николаса Мадуро в Барбадосе.
 
Напомним, в конце мая Мадуро заявил, что в течение нескольких месяцев представители правительства и оппозиции вели тайные переговоры для урегулирования кризиса. 

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Источник: korrespondent.net

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