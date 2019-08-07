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08. 07. 2019

В Таджикистане 13 заключенных смертельно отравились хлебом

 
В Таджикистане в результате отравления при этапировании умерли 13 заключенных. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщило Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана.
 
Отмечается, что заключенных перевозили из северного региона страны в колонии, расположенные в Душанбе и на юге страны.
 
Медикам удалось спасти жизнь только трех отравившихся заключенных.
 
По данным Минюста, при подъезде к Душанбе один из заключенных разделил между 16 товарищами три единицы хлебобулочных изделий, которые были при нем с разрешения конвойных. Через полчаса после употребления хлеба все, кто его ел, почувствовали себя плохо и по прибытию в Душанбе в 18.20 их состояние ухудшилось.
 
Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных.
 
В Индии более 50 детей умерли, попробовав личи
 
Ранее сообщалось, что в Норвегии скончался мужчина, который отравился загрязненной водой.

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Источник: korrespondent.net

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