В Турции произошел взрыв на азотном заводе

На азотном заводе в турецком городе Кютахья 7 июля прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал NTV.

Отмечается, что данные о жертвах или пострадавших не поступали.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные. Масштабы инцидента на данный момент неизвестны.

Пользователи соцсетей выкладывали видео, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдалось.

Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы чтобы избежать отравления.

Местные власти утверждают, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Kütahya'da azot fabrikasında patlama yaşanmış.

Azot fabrikası demek kimyasal fabrikası demek.

Umarım ucuz atlatılır.

Umarım azot fabrikasını patlatan bu rejim nükleer santrali bitiremez.

pic.twitter.com/Cg2WhDMTuo — Onder Algedik (@onderalg) July 7, 2019

В Турции изъяли радиоактивное вещество стоимостью $72 млн

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Измир произошел взрыв на табачной фабрике. В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.

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Источник: korrespondent.net