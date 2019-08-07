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08. 07. 2019

Итоги 07.07: Туск на Донбассе и успех Трампа

Зеленский и Туск посетили Луганскую область

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили зону проведения операции Объединенных сил и побывали в районе разведения сил в Станице Луганской.

По итогам визита Туск заявил, что на востоке Украины продолжается трагедия с гуманитарными последствиями. 

Рейтинг Трампа в США вырос до рекордной отметки 

Рейтинг президента США Дональда Трампа поднялся до рекордного уровня с момента инаугурации благодаря успешной экономической политике.

По данным опроса, работу Трампа на посту главы государства одобряют 44% американцев. При этом 53% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Украина впервые направила в США запрос о покупке военного оборудования

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор сообщил, что Украина впервые обратилась к США с запросом для приобретения военного оборудования через программу Пентагона.

СМИ узнали о резких высказываниях посла Британии в адрес Трампа

Британский посол в США Ким Даррок докладывал в Лондон, что администрация Дональда Трампа является неумелой, спутанной внутренней борьбой и такой, что вряд ли улучшится. Об этом стало известно СМИ в результате утечки данных по дипломатическим каналам.

Самого американского лидера посол характеризовал как "неспособного", "ненадежного" и "некомпетентного". МИД Великобритании начал расследование по факту утечки документов.

Зеленский назначил главу Луганской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.

Из списка Слуги народа исключили семь кандидатов

Партия Слуга народа на предвыборном съезде приняла решение об исключении семи кандидатов в народные депутаты из своего избирательного списка. Юристы политсилы обратятся в ЦИК с соответсвующим представлением.

Иран анонсировал новое нарушение ядерной сделки

Иран через 60 дней перейдет к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть ядерной сделки.

При этом представитель Тегерана отказался сообщить, в чем именно будет заключаться третий этап отказа Ирана от обязательств по СВПД.

В ОБСЕ приняли резолюцию по газопроводам

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, в которой выражена "особая обеспокоенность" возможным использованием газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток в политических целях. 

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Источник: korrespondent.net

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