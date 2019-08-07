"Ничего святого". Филарет дал интервью телеканалу Россия-24

Почетный патриарх Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу Россия-24. Специальный репортаж журналистки Анны Афанасьевой под названием "Ничего святого" опубликован 6 июля на YouTube.

В разговоре с российской журналисткой Анной Афанасьевой Филарет рассказал о своих претензиях к полученному Украиной томосу. Почетный патриарх выразил несогласие с названием новой церкви, а также с содержанием томоса.

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - сказал Филарет.

На вопрос журналистки: "правильно ли я понимаю, что вас фактически обманули?". Патриарх ответил утвердительно: "и президент обманул, и митрополит Епифаний".

Ранее Филарет сравнил Епифания с Иудой. Глава Киевского патриархата вспомнил о библейском изменнике, говоря о конфликте со своими учениками.

Напомним, в ПЦУ действия Филарета назвали следствием "необратимых возрастных изменений".

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Источник: korrespondent.net