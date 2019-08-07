Сутки в зоне ООС: погиб военный, еще трое ранены

На Донбассе за прошедшие сутки, 7 июля, в результате обстрелов со стороны сепаратистов погиб один военный из состава операции Объединенных сил. Еще двое получили ранения и один - боевую травму, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник 16 раз нарушил режим прекращения огня, из них 6 раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, вооружения танков, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись возле населенных пунктов Широкино, Богдановка, Водяное, Красногоровка, Пищевик, Новолуганское, Попасная, Золотое-4, Майорськ, Пивденное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в ООС.

От начала текущих суток враг три раза обстрелял украинские позиции возле н.п. Водяное и Новолуганское.

Также в результате обстрела сепаратистами поселка Новгородское ранение получил местный житель. По данным украинской стороны СЦКК, поздно вечером 6 июня противник из Горловки обстрелял поселок.

В результате разрыва мины калибра 82 мм повреждены окна в частном доме по ул. Славянской и ранен мужчина 1941 года рождения. Вражеская мина разорвалась в нескольких метрах от его дома. В настоящее время известно, что пострадавший находится в больнице в городе Торецк.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Туск посетили район проведения ООС, где их сопровождали главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский, а также председатель Государственной пограничной службы Сергей Дайненко.

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Источник: korrespondent.net