Непогода в Украине: обесточены 130 населенных пунктов, ранены два человека

По состоянию на утро 8 июля в результате осложнения погодных условий произошло обесточивание 132 населенных пунктов в 7 областях. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате сильных дождей, ветра и града были обесточены населенные пункты в следующих областях: Киевская - 64, Закарпатская - 26, Сумская - 16, Тернопольская - 12, Житомирская - 8, Кировоградская - 5, Днепропетровская - 1.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также два человека получили травмы накануне в результате падения части кровли из-за непогоды на Закарпатье. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В селе Сюрте Ужгородского района в результате падения фрагментов кровли травмированы 2 человека, которые от госпитализации отказались", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в двух населенных пунктах на территории Ужгородского и Иршавского районов 7 июля были повреждены крыши 95 жилых домов, 2 детских садов, сельского совета и школы, повалены деревья.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Напомним, на прошлой неделе в Украине из-за непогоды ветер ламал деревья, были обесточены сотни населенных пунктов.

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Источник: korrespondent.net